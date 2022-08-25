Глава МЧС: вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова

Работа по тушению огня продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заявил 25 августа глава МЧС Александр Куренков, в Рязанской области подготовили вторую линию обороны от лесного пожара. Его слова передает РИА Новости. Спасатели провели минерализованную полосу. Отжиг сделали ночью с 24 на 25 августа. Работа по тушению огня продолжается.

Сейчас Куренков находится на месте происшествия. Он прибыл туда днем с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Напомним, лесные пожары бушуют в Рязанской области уже вторую неделю. По данным служб, огонь прошел уже более 15 тыс. га. В регионе объявлен режим ЧС. Глава МЧС Куренков заявил, что стихия разгулялась не просто так: причиной пожаров могут быть умышленные поджоги. Об этом ранее писал KP.RU.

Также от рязанских пожаров страдают и москвичи. Столицу и Подмосковье накрыл густой смог. Люди жалуются на запах гари и сильный дым.