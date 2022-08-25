Приезжий украл из сумки посетителя кафе в Москве 200 тысяч рублей

Полиция Тверского района быстро обнаружила вора в районе улицы Большая Дмитровка Фото: "КП" Архив

Следователи Тверского района Москвы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который влез в чужую сумку в кафе на Пушкинской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

Сидящий в кафе на Пушкинской площади мужчина обратил внимание на то, как один из других посетителей отошел к барной стойке, оставив свою сумку у столика. Подойдя, он накрыл чужую вещь курткой и аккуратно вынул оттуда 200 тыс. рублей.

Украв чужие деньги, вор поспешил скрыться, однако полиция Тверского района быстро обнаружила его в районе улицы Большая Дмитровка. Как оказалось, кражу совершил 28-летний приезжий, который уже успел потратить все украденное на собственные нужды.

Следователи Тверского района Москвы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Максимальный срок, который может грозить задержанному, составляет 5 лет тюрьмы. На время расследования ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал о том, как мужчина в московском метро увидел лежащий на путях смартфон, спрыгнул вниз и, подобрав его, решил оставить себе. За это незадачливый москвич получил уголовное дело, а потерянное устройство вернут владелице, которая обратилась в полицию с заявлением о пропаже.