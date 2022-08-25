Грузовик на МКАД раздавил своего водителя, когда тот вышел починить его

Из-за отсутствия контроля за транспортным средством, большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя Фото: "КП" Архив

Водитель грузовика умер из-за того, что грузовик, которым он управлял, наехал на него. Инцидент произошел на внешней стороне 91 км МКАД, у развязки с Осташковским шоссе. Об этом в Телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы.

«Водитель грузового автомобиля «Вольво» остановился на обочине по причине неисправности и вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился под машиной и осуществлял ремонт», - говорится в тексте сообщения в Телеграм-канале Госавтоинспекции.

От полученных травм мужчина скончался. На месте работает сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение открыто по трем полосам из пяти.Водителям порекомендовали объезжать этот участок.

Ранее KP.RU сообщал, что на внутренней стороне 79-го километра МКАД загорелся мусорный контейнер. В 13:21 движение на участке восстановили.