Стали известны подробности похищения приезжими 4-летней девочки в Москве

Пытавшаяся увести девочку приезжая хотела купить ей сухарики Фото: Архив "КП"

Появились подробности происшествия на детской площадке в Гольяново, когда уроженка Киргизии попыталась похитить 3-летнюю девочку, но ее остановила мать ребенка. Как заявила сама приезжая, она лишь «шла купить ребенку сухарики», о чем пишет mk.ru.

Как выяснилось, матерью девочки является 37-летняя москвичка, работающая строителем-проектировщиком. Она сама воспитывает четверых детей, однако все они рождены в разных браках, и отцы женщине не помогают.

23 августа женщина, по своему обыкновению, отправилась гулять со всеми детьми. В одиночку с таким количеством ребят справиться сложно, поэтому помогал присматривать за братьями и сестрами старший 10-летний сын. Он и обратил внимание на то, что к его 4-летней сестре подошла незнакомая женщина и после короткого разговора взяла ее за руку, уводя от детской площадки. Он сообщил об этом маме, и они отправились в погоню.

Как заявила сама приезжая, уводившая девочку, ребенок попросил ее купить сухариков, поэтому вела она ее именно за ними. Однако мать девочки ей не верит – у ее дочки дефекты речи, и она бы не произнесла такую фразу в принципе. Позже к ним подбежали дворники – также приезжие из Киргизии – и начали заявлять о том, что они родители «похитительницы», и мол, она несовершеннолетняя. Это запутало москвичку, поэтому сначала она решила, что те пытаются забрать ее дочь, а не просили оставить в покое их родственницу.

Как заявили в Департаменте труда и соцзащиты Москвы, специалисты Центра соцзащиты обратились к женщине после появления информации о попытке похищения в СМИ с предложением предоставить помощь, в том числе психологическую, для детей, однако мама отказалась от предложения.

По данным Депздрава Москвы, женщина привела детей в поликлинику и попросила оформить больничные листы и осмотра у невролога, чтобы выписать лекарства, однако отказалась от предварительного осмотра. Так как правилами и выписка больничных, и назначение лекарств невозможны без предварительного осмотра, медработники проводили женщину к дежурному врачу. Однако и от его осмотра мама отказалась, требуя просто выдать ей больничные и препараты.