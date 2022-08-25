Извалявшийся в грязи пьяный сотрудник посольства США в Москве попал на видео

Николас Сторми пытается добраться до посольства США в Москве Фото: видео с камер наблюдения

10 августа в Москве видеокамеры зафиксировали долгий и тернистый путь одинокого мужчины, который едва мог ровно передвигаться, постоянно падал то на асфальт, то в грязь и, судя по всему, был вусмерть пьян. Как выяснилось позже, этим человеком был Николас Сторми, охранник внешнего периметра американского посольства в столице России.

На записи видно, как Сторми стремится добраться до своей цели, но по пути постоянно падает, поднимается, снова оступается, и так по кругу. Дважды он едва не попал под машину. Весь в грязи, с трудом передвигая ногами, американец все же добрался до конечной точки своего маршрута. Ею оказалось здание американского посольства. Какое-то время пытался зайти в закрытые двери. Сторми пытался туда попасть где-то в районе пяти часов утра. В итоге путешественник был вознагражден - его пустил внутрь вышедший навстречу охранник.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Наварро Николас Сторми родился в Калифорнии в 1995 году, был морским пехотинцем и проходил специальную подготовку. В 2021 году его назначили в штат американского посольства в Москве, на охрану внешнего периметра.