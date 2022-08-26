Ефимов: В Молжаниновском районе столицы появится промышленный технопарк

Площадку наполнят необходимой «начинкой» для технологической и промышленной работы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На севере столицы в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе планируется строительство технологического промышленного парка. Он разместится на площади 20,7 тысячи квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, частные вложения в проект составят более одного миллиарда рублей. Инвестором выступит «Специализированный Застройщик «Северо-Восток Столицы», входящий в Группу компаний ФСК.

«После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест, - отметил заммэра. - Взамен город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для возведения жилого комплекса на Ленинградском шоссе».

ЧТО ПОСТРОЯТ

Для будущих резидентов технопарк «Молжаниново» - то, что надо! Ведь здесь все сразу будут делать, учитывая их запросы. Площадку наполнят необходимой «начинкой» для технологической и промышленной работы. Сюда входят:

- места для лабораторий и испытательных стендов;

- производство опытных образцов продукции;

- офисные блоки;

- наземный паркинг для сотрудников и посетителей комплекса.

«Сейчас завершается проектирование объекта, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. - До конца года будет получено разрешение на строительство и начаты работы на площадке».

ВАЖНО

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Застройщики получают льготу при переоформлении земли под жилищное строительство. Одно условие - одновременно им нужно возвести коммерческие, промышленные или социальные сооружения. Выгода очевидна для всех участников. Девелоперу - прибыль как от продажи жилья, так и бизнес-объекта. Жителям столицы - новые рабочие места.

Благодаря расширению программы с этого года в неё входят объекты для оказания комплексных услуг по логистике. Ещё момент - если инвестор обязуется оперативно завершить свой проект, ему полагается повышенная льгота. При сокращении срока строительства на шесть месяцев или год, льгота вырастет на пять процентов, более чем на год – на 10 процентов.