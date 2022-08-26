Мужчина застрелил одного посетителя кафе в Зеленограде и двоих ранил

Полицейские задержали стрелка по горячим следам фото: Прокуратура Москвы

В Зеленограде полиция задержала мужчину 1984 года рождения, которого подозревают в стрельбе по посетителям одного из столичных кафе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Во время стрельбы в заведении погиб один человек 1989 года рождения, еще два человека оказались ранены, их доставили в больницу.

Из-за чего возникла ссора, следователям пока только предстоит установить. После расстрела оппонентов подозреваемый сбежал с места происшествия. Чтобы установить и задержать злоумышленника, правоохранителям потребовалось несколько часов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту ЧП, произошедшего в кафе Зеленограда в ночь на 26 августа, следователи возбудили уголовное дело по статьям УК об убийстве и о покушении на убийство двух и более лиц.

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