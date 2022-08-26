Мужчина под видом кассира обменника в Москве сбежал с работы с отданными ему клиентом 33 млн рублей

Полиция устанавливает личность похитителя крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из обменников на западе Москвы 44-летний приезжий лишился 33 млн рублей, которые хотел обменять на валюту, сообщает ТАСС. По предварительным данным, их украл кассир обменного пункта, который находится во 2-м Сетуньском проезде.

Получив от клиента деньги, мужчина покинул место работы на автомобиле отечественной марки. По данным агентства, он не работал кассиром обменника, а лишь притворялся им.

«Известия» уточняют, что у преступника был подельник, которого даже успел заметить потерпевший. Вызванная на место преступления полиция нашла в кабинете кассира нож, травматический пистолет и рацию.

Правоохранители пытаются установить личности предполагаемых преступников, уголовное дело пока не возбуждено.

Это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Ранее KP.RU рассказывал об аналогичном преступлении в Северном Тушино. Кассир того обменного пункта не удержался при виде суммы в 40 млн рублей.