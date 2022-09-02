Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве

Следить за ходом выборов в Москве будут более 10 тысяч наблюдателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Политические партии смогут присоединиться к видеонаблюдению за ходом выборов муниципальных депутатов в столице. Об этом 2 сентября сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Встреча штаба с представителями партий прошла в пятницу в московском бизнес-центре «Красная Роза».

«Сегодня мы проводим встречу на площадке, где в период голосования будет физически располагаться Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей», - рассказал Вадим Ковалев.

По его словам, за ходом выборов также будут следить юристы. В их задачу входит оперативное консультирование наблюдателей на избирательных участках.

«Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования - приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы - наша с вами общая задача», - подчеркнул Вадим Ковалев.

Наблюдать за ходом голосования в видеоцентре можно будет через камеры, оборудованные на избирательных участках. В помещении видеоцентра установят мониторы, на них будет транслироваться картинка с камер в режиме он-лайн. Трансляция будет вестись круглосуточно в течение всех дней выборов, с 9 по 11 сентября. Наблюдатели смогут убедиться в прозрачности и законности голосования. При возникновении нестандартной ситуации на избирательных участках они смогут моментально отреагировать на возможное нарушение.

В Общественном штабе подчеркнули, что возможность круглосуточно наблюдать за выборами в видеоцентре будет у представителей субъектов выдвижения, которые с 2021 года больше не имеют возможности следить за ситуацией на участках через общедоступную трансляцию. Кроме того, несколько своих представителей может направить в видеоцентр каждая политическая партия. Наблюдатели смогут следить за ходом выборов посменно.

Всего контролировать законность процедуры голосования в столице будут более 10 тысяч наблюдателей.

«В штаб на «Красной Розе» они будут направлять отчеты и сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках. Здесь же будут принимать решение о направлении группы мобильного реагирования на тот или иной участок, сообщать последнюю информацию о ходе голосования», - рассказал Вадим Ковалев.

Напомним, москвичи будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.