В семье альпак Педро и Доси на «Городской ферме» ВДНХ родилась дочь

Новорожденная вовсю осваивает территорию фермы с родителями. Фото: телеграм-канал «Городской фермы» ВДНХ

В Москве на «Городской ферме» ВДНХ у пары альпак Педро и Доси, которые живут здесь с момента создания зоосада, родилась дочь, сообщает Телеграм-канал «Городской фермы». При этом животное появилось на свет ровно через год после рождения ее брата - 14 августа.

Новорожденнная чувствует себя хорошо и уже свободно гуляет по вольеру.

- Роды прошли без вмешательства людей, без осложнений. Через полчаса альпака начала поднимать голову, через час привстала на задние ноги, а через два часа стала двигаться самостоятельно, - уточняется в сообщении.

Новорожденная альпака весила два килограмма, а за пару недель набрала еще три. Поначалу малышка жила только с мамой, отдельно от остальных животных. Сейчас она с удовольствием гуляет на свежем воздухе со всеми и проявляет интерес к посетителям выставки.

Имя для нового обитателя фермы пока не выбрали. Увидеть новорожденную альпаку вместе с ее родителями можно в часы работы «Городской фермы». Она открыта каждый день, кроме понедельника. По будням гостей ждут с 10:30 до 19:30, в выходные и праздничные дни - с 10:30 до 21:30.

Ранее KP.RU рассказал о появлении на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском малыша викуний - дальних родственников альпак. Его также уже можно увидеть на прогулке с родителями.