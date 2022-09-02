Патруль ГИБДД помог маме найти пропавшую в Москве 12-летнюю дочь

Патруль ГИБДД вернул 12-летнюю дочь маме в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Патрульные ГИБДД помогли москвичке найти пропавшую дочь. Минувшей ночью, 2 сентября, в московскую полицию поступило обращение от женщины, которая сообщила о пропаже своей 12-летней дочери. По словам заявительницы, девочка ушла гулять на улицу и не вернулась. О деталях ситуации рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Мама девочки сообщила о том, что днем 1 сентября ребенок ушел гулять на улицу, однако к ночи так и не вернулся. Двое патрульных ГИБДД, Павел Гурьев и Денис Божко, за 40 минут нашли ее во дворе одного из домов на Дмитровском шоссе.

Школьница была доставлена патрульными в отдел полиции, и уже оттуда правоохранители передали девочку маме. Уход ребенка на столь затянувшуюся прогулку вызвал и последствия - с родителями провели разъяснительную беседу о необходимости строгого контроля за поведением детей. Тем не менее, женщина была крайне благодарна патрульным за то, что ее дочь удалось быстро найти в целости и сохранности.