Москвичка несколько недель жила с осиным гнездом на балконе, а коммунальщики отказались его убирать

Для устранения осиного гнезда пришлось привлечь промышленного альпиниста. Фото: Мосжилинспекция

Жительница дома №40 по Балаклавскому проспекту в московском районе Зюзино несколько недель прожила бок о бок с осами, устроившими большое гнездо с внешней стороны ее балкона, так как представители управляющей компании отказывались заниматься ликвидацией проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Самостоятельно разобраться с насекомыми москвичка не могла. Ее квартира находится на верхнем, 12 этаже, а гнездо осы закрепили между стеной дома и балконом на уровне его крыши. В итоге горожанка обратилась в надзорный орган - Мосжилинспекцию.

- По требованию Мосжилинспекции управляющая организация привлекла промышленного альпиниста для ликвидации осиного гнезда, - уточняется в сообщении организации.

Осиное гнездо ликвидировали. Кроме того, специалист нанес на весь участок инсектицидный раствор - средство должно отбить у насекомых желание вернуться на это место и вновь устроить гнездо.

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