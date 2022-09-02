Необычную зону отдыха организуют в районе Дорогомилово на западе Москвы

Проект зоны отдыха в Дорогомилово Фото: Москомархитектуры

Новое место отдыха появится в районе Дорогомилово, на западе Москвы. По задумке, здесь обустроят набережную, а сама рекреационная зона разместится рядом с жилым комплексом неподалеку. Это будет искусственный пруд с фонтаном и необычными арт-объектами. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Набережную обустроят от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко». Также планируется облагородить территории под Белорусским, Дорогомиловским мостами, а также рядом с проектной эстакадой. Проект реализует департамент строительства города совместно с Москомархитектурой, проектировщиками АО «Москапстрой» и ландшафтной компанией ARTEZA.

Возле ЖК в этом районе установят большой зеркальный пруд. Водоем будет расположен внутри пространства со стенами из живых изгородей. Одна из сторон будет высокой стеной-фонтана. Зону отдыха дополнят необычные инсталляции в виде трех парящих мостов. Также над прудом установят большой сверкающий зеркальный шар, в котором будет отражаться водная гладь.

Как писал ранее KP.RU, к лету 2022 года в Москве открыли 13 новых зон отдыха возле воды.