В Москве будут судить руководство гостиницы «Вечный Зов Премиум», где при пожаре погибли два человека Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в гостинице «Вечный Зов Премиум», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Напомним, возгорание произошло 4 мая 2021 года. От отравления угарным газом здесь погибли два постояльца, еще девять человек пострадали.

Судить будут 36-летнего генерального директора ООО «Вечный зов Премиум», 43-летнюю управляющую отелем, а также 51-летнюю москвичку, генерального директора организации-арендодателя помещений.

В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности ответственным лицом, повлекшем смерть двух лиц, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и в пособничестве в этих преступлениях.

Как выяснило следствие, 36-летний мужчина, который с апреля 2019 года был генеральным директором гостиницы, заключил с гендиректором ООО «Вымпел-Инвест» (арендодателем) договор аренды нежилых помещений в здании по ул. 6-я Кожуховская, д. 26 под размещение гостиничного комплекса. Тот знал, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности, их нельзя было использовать, и игнорировал это. Гостиница функционировала, несмотря на многочисленные жалобы недовольных постояльцев, писал KP.RU.

Ночью 4 мая в отеле начался пожар. Технически причиной стало возгорание горючих материалов из-за замыкания проводки.

Из-за нарушений эвакуировать вовремя всех постояльцев не удалось. Два человека погибли, еще девять оказались в больнице. Управляющую обвиняют в бездействии, так как женщина знала о нарушениях и ничего не предпринимала.

Уголовное дело направили в Лефортовский районный суд Москвы. Один из обвиняемых сейчас находится под стражей, остальные двое — под домашним арестом.