Вильфанд уточнил сроки наступления бабьего лета

Ждать потепления москвичам не стоит как минимум до десятых чисел сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бабье лето придет в столицу не раньше второй декады сентября, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что бабье лето - период солнечной, сухой и теплой погоды, который наступает после периода холодов.

- Сначала москвичи должны хорошо промерзнуть, продрогнуть и поежиться, чтобы потом получить удовольствие. До начала второй декады точно придется ежиться, но это не значит, что после него не будет, - заявил Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что над всей европейской частью страны пока циркулирует холодный воздух и потепления не предвидится. По крайней мере - в ближайшие 10 дней. О наступлении бабьего лета научный руководитель Росгидрометцентра пообещал предупредить за три-четыре дня.

Как сообщал KP.RU ранее, в первые сентябрьские выходные Москву ждут заморозки.