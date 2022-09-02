В МЧС предупредили о ночных заморозках в Подмосковье с 3 по 5 сентября 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области с 3 по 5 сентября 2022 года ночью и утром прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Отмечается, что из-за понижения температуры воздуха повышается риск возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил обращения с электроприборами и газовым оборудованием.

Жителям региона также напоминают, что лучше всего не использовать неисправные электроприборы и самодельные обогреватели, пишет РИАМО. Специалисты также призывают граждан не подключать несколько обогревателей к одной розетке.

Ране сайт "Москва 24" писал, что 2 сентября град обрушился на Северное Измайлово. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли непогоду на видео. Град шел вперемежку с дождем и сильным ветром. Такие осадки могут быть и в других районах.