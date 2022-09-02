Бывшего мужа «Мисс Кузбасс-2010» приговорили в Москве к 12 годам колонии за ее убийство

Суд признал Александра Попова виновным Фото: Александр РОГОЗА

Александр Попов признан Щербинским судом Москвы виновным в убийстве бывшей супруги Ксении Сапожковой и приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, убийство «Мисс Кузбасс-2010» произошло 31 августа 2021 года. Во время ссоры в доме в поселении Десеновское в столице Александр Попов несколько раз ударил свою 29-летнюю супругу Ксению Сапожкову в грудь и шею неким острым предметом. Орудие убийства установить так и не удалось. От этого девушка скончалась на месте происшествия.

Спустя полгода Попов заявил полицейским, что его жена отбыла в неизвестном направлении. Где она находится, он не знает, но девушка якобы связывается с ним через соцсети. По его версии, Сапожкова рассказывала, будто бы теперь живет за рубежом.

- В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что женщина не пересекала границу РФ, - уточняется в сообщении ведомства.

В дальнейшем выяснилось, что посты на страницах Ксении в соцсетях и сообщения от ее имени отправлял сам Попов. В ходе расследования он дал признательные показания. Помимо прочего он рассказал, что конфликт начался из-за того, что Ксения хотела отметить свое 30-летие 3 сентября в Турции, но денег на поездку не было. Он также показал место в одной из лесополос Новой Москвы, где было спрятано тело убитой.

На одном из последних судебных заседаний, как сообщал KP.RU, Александр Попов заявил, что любил супругу и до сих пор не может объяснить, как дошел до преступления.