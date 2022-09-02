В Подмосковье пройдет акция "Диктант Победы" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Подмосковье в эти выходные пройдет акция "Диктант Победы". Принять участие в написании исторического диктанта могут все желающие, но предварительно нужно выбрать подходящую площадку и зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", для проведения акции в 2022 году в Московской области откроют свыше тысячи площадок на базе образовательных и культурных учреждений. В частности, диктант будут писать в Военно-техническом музее славы, комплексе "ЗОЯ", парке "Патриот" и других местах.

- Мы приглашаем всех желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, - рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Напомним, Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" - молодое, но одно из самых любимых образовательных мероприятий. В 2022 году свои знания о Великой Отечественной войне проверят более 1 миллиона человек по всеми миру.