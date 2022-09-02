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Общество2 сентября 2022 15:15

Синоптик Шувалов ожидает потепление в Москве к концу сентября

Синоптик Шувалов: тепло бабьего лета придет в Москву с 20 сентября 2022 года
Сергей КУДРИН
Синоптики ожидают потепление в Москве к концу сентября

Синоптики ожидают потепление в Москве к концу сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 по 25 сентября в Москве с большой вероятностью стоит ожидать потепления и так называемого бабьего лета. Об этом заявил во время пресс-конференции в столице руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут РИА Новости.

По словам Шувалова, с 20 по 25 сентября Москва попадет в «положительную аномалию температуры», из-за чего холодный циклон уйдет в сторону от города, а на его место придут теплые потоки воздуха с запада и юго-запада. Поэтому именно в это время в столице стоит ожидать наступление бабьего лета.

При этом до наступления тепла Москву будет заливать дождями. Глава «Метео» отметил, что город «будет хлестать то одна, то другая фронтальная система», поэтому москвичам стоит быть готовыми к тому, что до 20 сентября будут частые и обильные осадки, которые пойдут на спад только после 15 сентября.