Собянин утвердил проект моста над Яузой между Рубцовской и Госпитальной набережными

Так будет выглядеть новый пешеходный мост через Яузу в районе Рубцовской и Госпитальных набережных. Фото: mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Яузу, который соединит Рубцовскую набережную с Госпитальной в Басманном районе города, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Вопрос размещения моста здесь особенно актуален, так как на обоих берегах находятся общественные пространства с массовым пребыванием людей: на правом - МГТУ имени Н.Э. Баумана, на левом - госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

Согласно проекту, новое сооружение длиной 340 метров протянется не только над притоком Москвы-реки, но и над проезжей частью на обеих набережных. То есть, чтобы попасть на мост, не понадобится пересекать дорогу.

Ширина нового пешеходного моста составит 6,5 метра.

Проект касается не только возведения сооружения, но и устройства удобных пешеходных подходов к нему. На Госпитальной набережной появится небольшая площадь, а возле университета реконструируют проезд и благоустроят прилегающие участки.

Кстати, всего несколько месяцев назад, в апреле 2022 года, как сообщал KP.RU, немного севернее места для нового моста, открылся 60-й пешеходный мост через Яузу. Он соединил Рубцовскую и Семеновскую набережные в районе станции метро Электрозаводская.