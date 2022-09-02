На Большой кольцевой линии метро ещё две станции оформят в стиле лофт

Фото: stroi.mos.ru

В столичном метро продолжается прокладка северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Напомним, этот отрезок длиной 14 километров идёт от станции «Нижегородская» до станции «Савёловская». На нем - 7 станций, из которых осталось запустить «Сокольники», «Рижскую» и «Марьину Рощу». Стены вдоль путей на последних двух станциях украсят в едином стиле лофт с помощью открытых чугунных тюбингов, то есть креплений тоннеля.

«Архитектурно-отделочные работы на станциях «Марьина Роща» и «Рижская» - готовы примерно на 90%, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Площадь каждого участка с открытыми тюбингами составляет 1283 квадратных метра».

Заммэра напомнил, что такой необычный дизайн впервые придумали для станции БКЛ «Савеловская». На ее путевых стенах и пилонах можно увидеть «скелет» подземного сооружения - чугунные фрагменты тоннельного кольца.

Фото: stroi.mos.ru

Метростроевцам приходится тщательно готовить эти «украшения» под чистовую отделку. Например, для установки на них светильников сначала нужно просверлить в тюбингах отверстия под закладные детали, навесить панели и крепления. Только после этого можно подключать сами лампочки. Отдельно чугунные конструкции проходят обработку для повышения износостойкости и срока службы.

«Их окрашивают в три слоя, а перед этим каждый видимый пассажирами тюбинг тщательно зачищается с помощью пескоструйного аппарата», - пояснил глава Мосметростроя Сергей Жуков.

Все три станции с открытыми тюбингами построены традиционным горным способом. Глубина, на которой находятся «Савёловская», «Марьина Роща» и «Рижская», - более 63 метров, поскольку их окружают плотно застроенные районы. Одной из самых глубоких и технически сложных на Большом кольце стала «Марьина Роща». Здесь поставят самый длинный эскалатор - 130 метров. Напомним, пока рекорд держится за «Парком Победы», где пассажиры катаются на 127-метровых эскалаторах.