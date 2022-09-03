Овчинский: В Москве создан тренажер для улучшения моторики рук после инсульта

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Ноу-хау в области медицинских и информационных технологий, приборостроения и робототехники разрабатывают сегодня московские компании. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, в этом году столичный производитель в сфере нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс» создал уникальный тренажер. Устройство под названием NeuroArm помогает восстанавливать тонкую моторику рук после травм и инсультов.

«Программно-аппаратный комплекс на основе ортеза кисти управляется с помощью биосигналов мозга и мышц, - отметил глава ведомства. - В ближайшие месяцы компания планирует начать продажи оборудования».

По его словам, пациенты смогут в дальнейшем использовать новинку как в реабилитационных центрах, так и дома.

Как рассказал генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев, компания специализируется на производстве и разработке антропоморфных, то есть человекоподобных роботов, нейрогарнитур и нейроассистивных медицинских устройств.

«Во время тренировки с использованием нейротренажеров происходит активация моторных центров за счет поступающих сигналов от мышц, сухожилий и суставов, - пояснил глава компании. - В результате ресурсы организма направляются на восстановление и нормализацию двигательной активности».