Детский зоопарк в Москве закроется почти на неделю

Детский зоопарк будет закрыт с 4 по 9 сентября Фото: Алиса ТИТКО

Детский зоопарк на территории Московского зоопарка по техническим причинам не будет работать почти неделю - с 4 по 9 сентября 2022 года, сообщает Телеграм-канал столичного зоосада. По какой именно причине вводятся ограничения, не уточняется. Московский зоопарк принес извинения за временные неудобства гостей.

Также в сообщении отмечается, что обитатели Детского зоопарка в этот период все равно будут гулять на контактной площадке, каждый - согласно своему расписанию. А развлекать их вместо юных посетителей и их родителей будут сотрудники зоопарка.

Как сообщал KP.RU ранее, в 2017 году детский зоопарк закрывался на масштабную реконструкцию. А через два года его открыли после капитального обновления. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. На территории зоопарка дети могут погладить животных и покормить их.