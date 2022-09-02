Бесплатно провезти велосипед в подмосковной электричке можно будет 4 сентября 2022 года

Велофестиваль стартует с Пресненской набережной в центре Москвы 4 сентября 2022 года Фото: Алиса ТИТКО

В Москве 4 сентября 2022 года пройдет очередной осенний велофестиваль, и провезти велосипед в этот день в пригородной электричке ЦППК можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Этой возможностью можно будет воспользоваться в любое время указанных суток и в электричке любого пригородного направления. Любителям велоезды предлагается размещать свой транспорт в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Сбор участников велофестиваля стартует в полдень на Пресненской набережной вблизи Тестовской улицы. В 12:45 поедут впервые участвующие в подобном мероприятии участники на электровелосипедах, электросамокатах и обычных самокатах. Через четверть часа за ними двинутся велосипедисты.

Ранее KP.RU рассказал, как из-за осеннего велофестиваля будут перекрываться дороги в центре Москвы.