Ефимов: В Некрасовке инвестор создаст 1,6 тысячи рабочих мест

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В скором времени около станции метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы появится торгово-развлекательный комплекс. Инвестор построит здание площадью более 49 тысяч квадратных метров в одноименном транспортно-пересадочном узле (ТПУ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект реализуется по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), действующей в городе с 2020 года. Соглашение о возведении крупного комплекса было подписано между правительством столицы и девелопером в 2021 году. Согласно документу, планируется создание 1,6 тысячи рабочих мест.

«Сегодня степень готовности объекта составляет 17 процентов, - отметил заммэра. - В ближайшее время начнется капитальное строительство комплекса».

Инвестор как участник программы МПТ воспользуется льготой по плате за изменение вида разрешенного использования участка для строительства многоквартирных домов. Уже известно, что появится в будущем комплексе. Сюда входят торговая галерея с магазинами, кинотеатр, рестораны и кафе, а также подземный паркинг с мойкой машин. Вокруг здания появится благоустроенная прогулочная зона с деревьями и кустарниками.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал срок ввода комплекса в эксплуатацию - март 2024 года. «Инвестиции в реализацию проекта превысят три миллиарда рублей», - уточнил глава ведомства.

ВАЖНО

Инвесторы, участвующие в программе МПТ, вправе получить льготу при переоформлении земли под строительство жилья. Но при одном условии - одновременно нужно возвести коммерческие, промышленные или социальные сооружения. Предпринимателю приносит прибыль и продажа жилья, и бизнес-объект. А горожане получают новые рабочие места.

Сейчас в Москве подписано 22 таких соглашения. По ним запланировано создание 35 новых объектов, инвестиции в которые составят 92,2 миллиарда рублей.

После расширения программы с этого года ее участниками могут стать и те, кто возводит строения для оказания комплексных логистических услуг. А если девелопер обязуется оперативно завершить проект, то ему полагается повышенная льгота. Например, при уменьшении сроков строительства на полгода или год, льгота вырастет на пять процентов. Если более чем на год – на 10 процентов.