Случайный прохожий спас тонувшего в Мосфильмовском пруду 2-летнего ребенка

Пропавшего на прогулке 2-летнего мальчика нашел и спас из Мосфильмовского пруда прохожий Фото: прокуратура Москвы

На западе Москвы случайный прохожий смог предотвратить трагедию, вытащив из Мосфильмовского пруда тонувшего 2-летнего ребенка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как выяснилось, мама мальчика вышла с ним на прогулку на детскую площадку, расположенную по улице Довженко. Она ненадолго отвлеклась, и малыш убежал от нее.

- Спустя непродолжительное время ребенок был обнаружен прохожим в Мосфильмовском пруду, который и вытащил мальчика из воды, - говорится в сообщении.

Малышу понадобилась госпитализация, и его забрала скорая. В связи с инцидентом начата доследственная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. Ее ход контролирует Никулинская межрайонная прокуратура.

Ранее KP.RU рассказал о поисках ушедшей их дома 12-летней москвички. Найти ее помогли патрульные, они обнаружили ребенка во дворе одного из домов на Дмитровском шоссе.