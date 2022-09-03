Заколотого мужчину нашли во дворе на северо-востоке Москвы

Тело погибшего нашли рядом с одной из дворовых спортивных площадок в Отрадном Фото: ГСУ СК России по Москве

На северо-востоке Москвы рядом со спортивной площадкой во дворе одного из домов по улице Отрадной в ночь на 3 сентября прохожие нашли тело убитого мужчины, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. У погибшего 1986 года рождения обнаружили множество колото-резаных ран на груди и спине.

Предварительно установлено, что убийство произошло поздно вечером 2 сентября.

- Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Отрадное города Москвы, в короткие сроки задержан подозреваемый в совершении преступления 1992 года рождения, - уточняется в сообщении ведомства.

Орудие преступления нашли неподалеку от тела жертвы. Очевидно, преступник, пытаясь скрыть произошедшее, забросил его на крышу одного из строений во дворе.

Подозреваемого привезли на допрос. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

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