Огромная очередь выстроилась на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Вход на церемонию свободный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Колонном зале Дома союзов в центре Москвы началась церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Люди стали подходить задолго до начала, сформировав огромную очередь.

Проводить политика в последний путь может любой желающий. Церемония, трансляцию которой KP.Ru ведет в интернете, продлится до полудня. Затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.

О смерти Горбачева стало известно 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, в которой он постоянно находился последние два с половиной года, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Напомним, Михаилу Горбачеву был 91 год. Осенью 2021 года бывший лидер СССР был в больнице на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год – сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Период его руководства отметился важнейшими в геополитическом смысле событиями: окончанием «холодной войны», выводом советских войск из Афганистана, распадом Советского Союза.