Тверскую и другие улицы в центре Москвы перекроют с 5 по 11 сентября из-за Дня города

Дороги будут перкрывать в течение всей недели с 5 по 11 сентября Фото: Андрей МИРЕЙКО

На неделе с 5 по 12 сентября 2022 года в центре Москвы будет действовать ряд ограничений для автомобилистов, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Все они будут связаны с необходимостью провести подготовку к празднованию 875-летия Москвы.

Прежде всего запрет на движение коснется участка Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда. Движение на нем перекроют с 00:01 8 сентября до 08:00 12 сентября. В это же время ограничения будут действовать на ближайших к участку переулках, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и в Театральном проезде.

Второй период перекрытий в этой части столицы придется на весь день 7 сентября и на отрезок с 8 утра 12 сентября до 8 утра 13 сентября. Тверскую перекроют от дома 1 до дома 16, Моховую - от дома 15, строения 1 до Тверской улицы, Охотный Ряд - от Тверской до Большой Дмитровки.

Кроме того, на трое суток 5-7 сентября ограничат движение по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках.

На выходные, 10 и 11 сентября, перекроют Петровку, Рахмановский и Крапивенский переулки, а также Неглинную улицу.

На один час с 20:30 до 21:30 10 сентября, в субботу закроют для проезда площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

Как сообщал KP.RU ранее, основные торжества в честь Дня города развернутся в Москве 10-11 сентября. Отметить 875-летие столицы можно будет как в центре, так и в районах города.