Алла Пугачева приехала проводить Горбачева в последний путь

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым приехала Алла Пугачева. Она возложила букет цветов к гробу усопшего и выразила соболезнования близким. Также проститься с экс-президентом СССР приехали заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и основатель и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Церемония прощания проходит в Москве в Колонном зале Дома союзов. Она началась в 10 утра по московскому времени и закончится в полдень. Затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.

Люди стали подходить задолго до начала, сформировав огромную очередь. Вход на церемонию свободный, проводить политика в последний путь может любой желающий.

О смерти Горбачева стало известно 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, в которой он постоянно находился последние два с половиной года, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Напомним, Михаилу Горбачеву был 91 год. Осенью 2021 года бывший лидер СССР был в больнице на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.