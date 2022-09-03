Синоптик Тишковец спрогнозировал «погожий денек» в Москве 3 сентября

3 сентября в Москве будет солнечно и тепло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 сентября в Москве потеплеет до +17 градусов, сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Такой прогноз на день дал в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

День будет не только ясным, но и почти безветренным: скорость порывов составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и задержится на уровне 753 мм ртутного столба.

- В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться гребнем антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-осеннему погожий денек с температурным фоном, который соответствует климатической норме сентября, - подвел итог Евгений Тишковец.

Как сообщал KP.RU ранее, научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал холодную первую декаду сентября. А вот во второй декаде, по мнению синоптика, в столицу может прийти бабье лето.