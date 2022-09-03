Перед похоронами Горбачева на Новодевичьем кладбище оцепили вход и поставили металлоискатели

Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У входа на Новодевичье кладбище, где в субботу, 3 сентября, похоронят первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева, правоохранительные органы выставили оцепление и разместили рамки металлоискателей, сообщает ТАСС. Пункт досмотра организован примерно в 200 метрах от входа на кладбище рядом с храмом Иоанна Богослова.

Всех проходящих на территорию заставляют открывать сумки, их осматривают на наличие оружия и колющих и режущих предметов.

При этом утром посетителей не пускали вообще. Сейчас запрет снят. На кладбище репетирует свои действия почетный караул, который будет присутствовать на похоронах политика.

Как сообщал KP.RU ранее, сейчас в Колонном зале Дома союзов все желающие прощаются с Михаилом Горбачевым на траурной церемонии. Посетила событие и недавно вернувшаяся в Москву Алла Пугачева. KP.RU ведет онлайн трансляцию церемонии прощания с Михаилом Горбачевым.