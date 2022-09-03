Собянин призвал горожан проголосовать 9-11 сентября на выборах муниципальных депутатов

Жители столицы могут проголосовать за кандидата в депутаты на избирательном участке или онлайн, используя систему дистанционного электронного голосования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы депутатов в советы муниципальных образований. Мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы принять решение и проголосовать в один из трех дней, отведенных для голосования. Глава города напомнил, что партия «Единая Россия» представила большую команду кандидатов, которая была сформирована вместе с региональной общественной организацией «Мой район».

«На выборы идут учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры - те, кто любит Москву и свой район. Они знают, где не хватает клумб, а где лавочек, где нужно обустроить спортивную площадку и в каком здании нужен ремонт. Кандидаты в депутаты от «Единой России» готовы отстаивать интересы москвичей и делать для развития районов все, что в их силах. Именно поэтому крайне важно поддержать их - благодаря этому город станет еще лучше и удобнее для жизни», - написал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Жители столицы могут проголосовать за кандидата в депутаты на избирательном участке или онлайн, используя систему дистанционного электронного голосования. Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В этом году считать голоса будут параллельно все 125 комиссий, так что результаты появятся максимально оперативно.

Пользоваться системой дистанционного электронного голосования теперь стало еще удобнее: участвовать в выборах можно без предварительной регистрации. В дни голосования горожане могут решить, идти им на участок или сделать выбор по телефону. Такая схема стала возможной благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей. Раньше списки избирателей велись на бумаге. Информация о горожанах собиралась в государственной автоматизированной системе «Выборы». Затем данные распечатывали на избирательных участках на бумаге. Члены комиссии вручную делали в них записи или что-то вычеркивали. Теперь же все списки ведутся в компьютере в электронном виде. Как только избиратель получает бюллетень - бумажный или электронный – в электронном реестре сразу появляется отметка о этом. При этом остальные способы голосования блокируются. Как отмечают организаторы выборов, отдать свой голос онлайн, а затем проголосовать еще раз на избирательном участке не получится, даже если попытаться сделать это с минимальным разрывом по времени.

Москва станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. По словам организаторов онлайн-выборов, для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, введение электронного реестра было острой необходимостью. В городе слишком большое количество избирателей, чтобы постоянно вносить изменения в бумажные списки вручную. Благодаря электронному реестру все недочеты бумажных списков будут устранены.