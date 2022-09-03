Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил церемонию прощания с Горбачевым

Виктор Орбан проводил экс-президента СССР Михаила Горбачева в последний путь Фото: принтскрин видео.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал проститься с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он и сопровождающая его делегация возложили цветы к гробу и помянули усопшего минутой молчания.

Также проститься с экс-президентом СССР уже успели заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, основатель и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и певица Алла Пугачева.

Церемония прощания проходит в Москве в Колонном зале Дома союзов. Она началась в 10 утра по московскому времени. После окончания церемонии Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.

У входа на Новодевичье кладбище правоохранительные органы выставили оцепление и разместили рамки металлоискателей для проверки посетителей. Пункт досмотра организован примерно в 200 метрах от входа на кладбище рядом с храмом Иоанна Богослова.

KP.Ru ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания с Михаилом Горбачевым.