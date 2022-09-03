Забившей сковородкой своего прадедушку девочке-подростку избрали меру пресечения в Москве

Девочка дала признательные показания на допросе Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летняя девочка, подозреваемая в убийстве своего прадеда, отправлена под стражу, сообщает прокуратура Москвы. Решение о ее аресте на основании ходатайства следствия и позиции столичной прокуратуры принял Бабушкинский районный суд. Девочку-подростка заключили под стражу как минимум до 1 ноября 2022 года.

Подозреваемой уже предъявили обвинение. По версии следствия, она расправилась с пенсионером во время ссоры. 85-летний мужчина получил не менее 9 рубленых ран от ударов сковородой и не менее 17 ранений от ударов ножом.

- Осознав, что мужчина умер, обвиняемая замыла следы крови на ноже и сковородке, после чего сообщила своей сестре и бабушке, что нашла тело прадеда, - уточняется в сообщении ведомства.

На допросе девочка дала признательные показания. Как сообщал KP.RU ранее, ход расследования уголовного дела и соблюдение процессуальных прав несовершеннолетней обвиняемой контролируются прокуратурой Москвы.