Детенышу викуньи из Московского зоопарка выбрали имя Лучик

Викунья с детенышем по имени Лучик Фото: Московский зоопарк

Детенышу викуньи из Московского зоопарка выбрали имя. Его решили назвать Лучиком, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Имя выбирали с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». В опросе приняли участие около 180 тысяч человек. Более 26 процентов голосов ушли за вариант-победитель — имя Лучик.

На втором по популярности месте оказались имена Одуванчик и Кашемир, за них проголосовали по 18 процентов участников опроса. Остальные клички — Рыжик, Ванечка и Хуан — набрали меньше 15 процентов. Около пяти тысяч человек предложили свои варианты.

Малыш стал седьмым обитателем Московского зоопарка, имя которому выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин».

Как писал KP.RU, в Москве на «Городской ферме» ВДНХ у пары альпак по имени Педро и Дося, которые живут здесь с момента создания зоосада, родилась дочь. При этом животное появилось на свет ровно через год после рождения ее брата - 14 августа. Новорожденнная чувствует себя хорошо и уже свободно гуляет по вольеру.