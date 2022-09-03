Движение на оранжевой ветке метро Москвы вернули в график после падения человека на пути

Движение на оранжевой ветке вернулось в график Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда Калужско-Рижской линии метро Москвы вернулись к движению по графику после инцидента с человеком, оказавшимся на путях, сообщает столичный Дептранс. Составы следуют без задержек на протяжении всей ветки подземки.

Как сообщал KP.RU ранее, около 11:40 на одной из станций южного участка оранжевой ветки на путях оказался человек. Это привело к задержке составов - поезда шли с увеличенными интервалами. Через несколько минут движение восстановили. Что произошло с виновником сбоя и по какой причине он оказался не на платформе, а на путях, не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал о пассажире столичной подземки, который спрыгнул на пути на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро и побежал в тоннель, спровоцировав сбой в движении поездов. Впоследствии сотрудники подземки и полиция обнаружили мужчину мертвым.