Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Михаила Горбачева похоронили, согласно его воле, рядом с супругой Раисой Горбачевой, скончавшейся 23 года назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Политик скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

В составленном заранее завещании Михаил Горбачев выразил желание быть похороненным в одной могиле с супругой Раисой Горбачевой. Она скончалась 23 года назад - 20 сентября 1999 года.

Политика похоронили по православному обряду. Перед погребением священник отслужил литию – короткую заупокойную службу, передает специальный корреспондент KP.RU Дина Карпицкая.

Проводить первого и единственного президента Советского Союза в последний путь пришли сотни людей. Из-за ажиотажа правоохранители выставили оцепление вокруг Новодевичьего кладбища и всех посетителей пропускали на его территорию только после прохождения через рамки металлоискателя и личного досмотра.

Перед похоронами в Колонном зале Дома Союзов прошла траурная церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Как сообщал KP.RU, ее также посетили сотни человек, в том числе - и звезды. Прибыла также недавно вернувшаяся в Россию Алла Пугачева.

Михаил Горбачев был политическим лидером СССР с 1985 года по 1991 год. Его имя тесно связано со сменой общественно-политического строя в стране. Период его правления известен важнейшими с точки зрения мировой политики событиями: окончанием «холодной войны», выводом советских войск из Афганистана, распадом Советского Союза.

За последнее десятилетие Михаил Горбачев перенес несколько операций, в том числе - на позвоночике, на глазах, для установки кардиостимулятора, в связи с диабетом. В декабре 2019 года, накануне пандемии, перенес тяжелое воспаление легких. Летом 2022 года находился на периодическом гемодиализе.