Церемония прощания с Михаилом Горбачевым завершилась в Москве

В Москве простились с Михаилом Горбачевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве простились с Михаилом Горбачевым, сообщает РИА «Новости». Она проходила в Колонном зале Дома союзов.

На траурном мероприятии присутствовали члены семьи первого президента СССР, политики, чиновники и дипломаты. С Михаилом Горбачевым простились зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, послы США, Японии и ФРГ, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, композитор и продюсер Виктор Дробыш, телеведущий Дмитрий Киселев, недавно вернувшая в Россию певица Алла Пугачёва и другие.

Как писал KP.RU, на траурную церемонию приехал также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении делегации.

Напомним, первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года. Экс-политика похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище.