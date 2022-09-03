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Общество3 сентября 2022 11:35

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым завершилась в Москве

Траурное мероприятие состоялось в Колонном зале Дома Союзов
Мила ГЕНЬ
В Москве простились с Михаилом Горбачевым

В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве простились с Михаилом Горбачевым, сообщает РИА «Новости». Она проходила в Колонном зале Дома союзов.

На траурном мероприятии присутствовали члены семьи первого президента СССР, политики, чиновники и дипломаты. С Михаилом Горбачевым простились зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, послы США, Японии и ФРГ, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, композитор и продюсер Виктор Дробыш, телеведущий Дмитрий Киселев, недавно вернувшая в Россию певица Алла Пугачёва и другие.

Как писал KP.RU, на траурную церемонию приехал также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении делегации.

Напомним, первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года. Экс-политика похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище.