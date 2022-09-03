В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины во дворе жилого дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве знакомого на северо-востоке Москвы. Тело мужчины нашли 2 сентября во дворе рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в Следственном комитете по Москве.

Поздно вечером 2 сентября 2022 года на дворовой территории вблизи жилых домов, расположенных по улице Отрадная обнаружили тело 36-летнего мужчины. На нем были следы от множественных колото-резаных ранений в области груди и спины.

Было возбуждено дело об убийстве. Следователи установили личность подозреваемого в преступлении. 32-летнего мужчину задержали. Скоро его допросят, предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Место происшествия осмотрели, во время этого правоохранители нашли орудие преступления. Нож убийца закинул на крышу близлежащего строения, попытавшись скрыть следы преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как писал ранее KP.RU, в Подмосковье мужчина зарезал своего знакомого во время пьянки. Тело он решил спрятать на самом видном месте — вынес его во двор. Убийцу нашли.