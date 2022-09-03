Пассажир метро Москвы прыгнул с балкона станции на платформу и чудом не приземлился под поезд

Парень спрыгнул на платформу с балкона станции Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве пассажир метро заплатит 20 тысяч рублей в качестве штрафа за то, что на станции БКЛ «Проспект Вернадского» спрыгнул с балкона на платформу прямо перед подходящим к ней поездом, сообщает Дептранс столицы. Состав чудом не задел торопившегося на посадку парня.

Инцидент произошел 30 августа около восьми часов вечера, уточняется в сообщении. Полицейские возбудили в отношении нарушителя общественного порядка административное производство и вскоре передали материалы в суд.

- Суд признал юношу виновным в совершении административного правонарушения - за необдуманный и опасный поступок он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, - уточняется в сообщении Дептранса.

Представители департамента призвали воздержаться от демонстрации акробатических трюков и прыжков на станциях столичной подземки.

Ранее KP.RU рассказал, как метрополитен отсудил 4 млн рублей в качестве возмещения ущерба за срыв движения поездов у пассажира, который решил погулять по путям подземки.