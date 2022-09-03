Три человека госпитализированы после пожара в пятиэтажке на востоке Москвы

Пожар ликвидировали через 15 минут после сообщения о нем, но пострадавших избежать не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три человека попали в больницу после пожара в жилом пятиэтажном доме 13 на 9-й улице Соколиной Горы на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Всего прибывшие пожарные эвакуировали шестерых человек, половине из них помощь медиков не потребовалась.

Возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже. Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 13:09. Пожар прибывшие расчеты локализовали уже через 15 минут, а следом потушили. Огонь успел распространиться на площадь 10 квадратных метров.

Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре на рынке в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Он произошел 24 августа. В результате пожара погиб один человек, еще двое оказались в больнице. Позднее выяснилось, что возгорание началось со склада автомобильных запчастей.