В Москве неизвестного мужчину застали за непристойным занятием на глазах у третьеклассницы

Полиция также подключилась к поискам педофила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ЖК «Борисоглебское» в Новой Москве создали дружину, чтобы самостоятельно поймать незнакомца, преследовавшего третьеклассницу, сообщает Телеграм-канал «Осторожно новости». Инцидент произошел 2 сентября.

Девочка возвращалась домой с уроков, когда за ней увязался незнакомый мужчина. Заметив его, школьница остановилась, чтобы спросить, почему он идет за ней. Вместо ответа мужчина начал мастурбировать у нее на глазах.

Испуганная девочка убежала от педофила и дома рассказала обо всем родителям. Те написали заявление в полицию, но дело этим не закончилось. Как выяснилось, в ЖК есть своя дружина, действующая на общественных началах, и теперь она занялась поисками извращенца.

Источники в правоохранительных органах сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что заявлений по подобному инциденту к ним не поступало.

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