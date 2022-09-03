Убийца по наследству: раскрыта страшная правда о девочке, зарезавшей прадеда в Москве

Фото: Следственный комитет Москвы

Мать 16-летней девочки, которая на днях зверски убила собственного прадедушку, с 2009 года сидит в тюрьме за убийство. По одной из версий она задушила соперницу, приревновав своего мужа. Ей дали 15 лет. Об этом пишет KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Москве в собственной квартире нашли тело 85-летнего пенсионера. На теле пожилого мужчины обнаружили множественные колото-резанные ранения. Позже по подозрению в убийстве задержали 16-летнюю правнучку убитого. Бабушкинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2022 года.

Девушка призналась в содеянном. Она рассказала, что дедушка часто выпивал и агрессивно себя вел. По словам подозреваемой, в день убийства прадед первый ударил ее. Она не выдержала и нанесла ему сковородкой не менее 9 рубленых ран головы, а также не менее 17 колото-резаных ранений в область туловища.

Когда девушка осознала, что убила родственника, она замыла кровь на сковородке и ноже и позвонила сестре и бабушке. Им она сказала, что нашла прадеда уже мертвым.