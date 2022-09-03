Календарь отлета перелетных птиц на зимовку составили в Москве

В Москве составили календарь отлета перелетных птиц на зимовку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Мосприроды составили календарь отлета перелетных птиц на зимовку. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При составлении примерного графика отлета птиц орнитологи ориентировались на результаты многолетних наблюдений. Всего на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, 180 из которых покидают столицу на холодный период.

В первую очередь, в теплые страны улетают насекомоядные птицы. Так, стрижи уже отправились в Африку. Вслед за ними улетели кукушки, соловьи, славки и камышевки. Следующие в очереди ласточки, мухоловки, некоторые виды куликов и другие.

В начале октября на зимовку отправятся водоплавающие, а в середине - те птицы, которые с животных кормов могут частично перейти на растительные: скворцы, зяблики и большинство видов дроздов.

В конце октября — начале ноября Москву покинут чайки, дрозды-рябинники и кряквы. Последними можно будет увидеть диких гусей. В столице останутся оседлые и зимующие виды.

Специалисты Мосприроды напомнили, что подкармливать птиц можно только после наступления холодов и снежных дней. Начинать помогать пернатым раньше нежелательно. Больше о правилах кормления птиц — в материале от KP.RU.