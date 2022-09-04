Спасатели освободили четырехлетнюю девочку из запертой комнаты на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Сотрудники Московского авиацентра вскрыли дверь и освободили четырехлетнюю девочку, которая оказалась запертой в комнате в одной из квартир на улице Бартеневская в Южном Бутово, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел 3 сентября. В аварийно-спасательную службу позвонила женщина и сообщила, что в одной из ее комнат сломался замок, за дверью оказалась четырехлетняя девочка. Малышка сильно испугалась и плакала.

Спасатели прибыли на место, специальными инструментами вскрыли замок и освободили ребенка. «Она не пострадала и дополнительная помощь ей не понадобилась», — отметил старший дежурной смены МАЦ.

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

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