Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве 4 сентября прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 4 сентября ожидается переменная облачность и до +14…+16 градусов. Температурный фон будет на пару градусов ниже климатической нормы из-за холодных западных ветров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

По словам метеоролога, в течение дня синоптическая ситуация в столице будет обусловлена юго-восточной периферией скандинавского антициклона. Осадков не ожидается, однако солнечная погода будет чередоваться с облачной. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптик добавил: в Подмосковье также ожидается прохладная погода. По области столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что жителям Москвы пообещали зиму на два-три градуса теплее климата и без дефицита снега. По словам Тишковца, осенне-зимний период будет умеренно холодным с нормальным распределением осадков и сугробов.