Центр Москвы будет перекрыт 4 сентября из-за велофестиваля

Движение в Москве ограничат 4 сентября из-за проведения осеннего велофестиваля Фото: Алиса ТИТКО

В центре Москвы до 18:00 4 сентября на нескольких улицах ограничат движение в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля. Столичных автомобилистов просят заранее выбирать маршруты проезда, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, 4 сентября с 10:00 до 16:00 перекроют движение на участке Тестовской улице от Проектируемого проезда №80 до Пресненской набережной и на участке Пресненской набережной от Тестовской улицы до дома 4 по Пресненской набережной. Кроме того, здесь же с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение по одной полосе.

Также с 13:00 из-за спортивного мероприятия перекроют Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввиновской, Новодевичьей, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Семеновской, Преображенской набережных, а также на набережной Ганнушкина, проспекте Ветеранов, Борогодском шоссе, Ростокинском проезде, на улице Бориса Галушкина и площадке перед главным входом на ВДНХ. При этом с 13:00 движение начнут открывать по мере прохождения велогонки.

В Дептрансе добавили: на участках перекрытий до конца мероприятия нельзя будет парковаться.