Синоптик предупредил москвичей о похолодании на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и до +13 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и области на следующей неделе прогнозируется похолодание до +12…+13 градусов. В понедельник, 5 сентября, в столице пройдут дожди, сообщает RT со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Синоптик добавил, что во вторник, 6 сентября, атмосферных осадков в городе не ожидается, сохранится северный, холодный ветер. В среду, 7 сентября, снова будет дождливо. Однако вторая половина рабочей недели обойдется без осадков.

В пятницу, 9 сентября, столбики термометров начнут постепенно повышаться, с запада приблизится циклон. Днем воздух прогреется до комфортных +15…+16 градусов, а в субботу и воскресенье – до +17…+18 градусов. Несмотря на небольшое потепление, в столице вновь пройдут дожди.

Ранее KP.RU сообщал, что 4 сентября в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до +17 градусов. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 мм ртутного столба, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. В ночь на 5 сентября в городе похолодает до +4…+6 градусов.