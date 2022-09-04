Пешеходный маршрут до станций «Каховская» и «Чертановская» появился в Зюзино

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве в рамках программы «Мой район» в Зюзино обустроили новый пешеходный маршрут до станций подземки «Каховская» и «Чертановская», сообщается на сайте столичной мэрии.

В границах Азовской улицы, Чонгарского, Черноморского и Симферопольского бульваров специалисты привели в порядок пешеходную зону: обновили покрытие, расширили дорожки, установили энергоэффективные фонари, поставили новые лавки и качели. Кроме того, на территориях, расположенных рядом, также обновили три спортивные и десять детских площадок.

На Симферопольском бульваре создали спортивный кластер с 22 тренажерами для силовых упражнений, девять их них подойдут для маломобильных жителей столицы. Здесь же организовали площадку для воркаута.

В Зюзино также высадили более 150 кустарников и деревьев.

Напомним, в 2021 году на участке Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара также проводились работы по благоустройству. Тогда специалисты установили светодинамический фонтанный комплекс в виде лодки, современные площадки и озеленили территорию.

Ранее KP.RU сообщал, что зону отдыха с парящими над рекой мостами и зеркальным прудом организуют в районе Дорогомилово на западе Москвы.